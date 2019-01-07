РИАМО - 7 янв. В парке культуры и отдыха имени Льва Толстого в Химках провели рождественские гулянья «Самовар FEST», для гостей был установлен самовар на 300 литров, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Пришли всей семьей в парк Толстого погулять, были приятно удивлены такой красивой и яркой праздничной программой. Дети в восторге. Попробовали горячий чай с лимоном и сушки. Замечательный новогодний досуг», – сказала одна из жительниц муниципалитета.

Кроме того, в парке для жителей и гостей городского округа была организована концертно-развлекательная программа.

«Все желающие могли угоститься горячим чаем и сушками. Также свои номера для посетителей парка показали лучшие творческие коллективы округа», – отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Кроме того, в городском округе запущен гид по новогодним развлечениям.

«Узнать подробную информацию по предстоящим мероприятиям можно по телефону: ‪8(495)196-20-19», – заключается в материале.

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