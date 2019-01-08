РИАМО - 8 янв. В Москве в Гостином дворе во вторник Росгвардия проведет благотворительную рождественскую елку для детей военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также детей сотрудников силовых структур РФ, погибших и пострадавших при выполнении служебного долга, говорится в сообщении пресс-службы департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

Также на елку приглашены дети-инвалиды, дети из многодетных семей, воспитанники детских и социальных учреждений.

«Маленьких зрителей ждет масса интересных развлечений: стрельба в электронном тире, прыжки на батуте, мастер-классы, фотографирование с верблюдом, обезьяной и другими экзотическими животными, бесплатное мороженое и сладкая вата, традиционная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой», – говорится в сообщении.

Главным событием праздника станет сказочный спектакль «Сказка в Рождество». Вместе с детьми представление посмотрят и их родители – сотрудники и военнослужащие Росгвардии, большинство из которых обеспечивали общественную безопасность во время новогодних праздников.

Кульминацией вечера станет вручение детям подарков от директора Росгвардии.

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