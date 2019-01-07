РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. В подмосковных Люберцах прошла благотворительная ярмарка изделий ручной работы, в ее рамках было собрано более 15 тысяч рублей на операцию юной жительницы округа Софье Воденисовой, сообщила «РИАМО в Люберцах» руководитель информационно-аналитического отдела Союза женщин Подмосковья Наталья Муравьева.

«Благотворительная ярмарка изделий ручной работы прошла 6 января в торговом центре «Орбита» Люберец.

Ее основной целью стала возможность каждого внести свой вклад в выздоровление маленькой жительницы городского округа Софьи Воденисовой, которая очень надеется на чудо. У девочки ганглионейрома, ей в ходе ярмарки на операцию собрали свыше 15 тысяч рублей», – сказала Муравьева.

Она добавила, что любой делающий мог приобрести изделие ручной работы и помочь девочке. Помимо ярмарки, гостей торгового центра ждали увлекательные мастер-классы по созданию броши-заколки, украшений на елку. Работала зона аквагрима .

«Благодарим всех мастериц за их умения и доброе сердце, площадку торгового центра за уютное место и чудесную организацию, и всех гостей ярмарки», – заключила Муравьева.