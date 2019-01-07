РИАМО – 7 янв. Ветер с порывами до 11 метров в секунду ожидается в столице 8 января, кроме того, жителей предупредили о гололедице, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«По прогнозу синоптиков Росгидромета, на территории Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 7 на 8 января 17-15 градусов мороза, днем 8 января – до минус 11 градусов. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах и тротуарах гололедица. Ветер юго-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду», – отмечается в сообщении.

Опасных метеорологических явлений в столице 8 января не ожидается, заключается в материале.