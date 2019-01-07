РИАМО - 7 янв. В Рождество на территории санатория Дорохово состоялся Рузский Рождественский забег, в нем приняли участие 60 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В забеге приняли участие 60 любителей активного отдыха, они попробовали себя на дистанциях 500 метров, 1 километр, 2 километра», – говорится в сообщении.

Так, победителями и призерами на дистанции в 500 метров среди девушек стали Ангелина Молодая (первое место), Милана Молодая (второе место), Анастасия Денисова (третье место). Среди юношей на этой же дистанции победил Олег Николаенков, следом за ним – Тимур Карамазов, на третьем месте – Егор Субачев.

На дистанции в 1 километр призовые места распределились следующим образом: 1-е место – Ксения Медведева, 2-е место – Александра Журавлева, 3- место – Елена Молодая. Среди юношей на этой дистанции первое место занял Алексей Гущин, после него – Данила Ткаля, затем– Олег Абдуллаев.

На самой длительной дистанции среди девушек победила Екатерина Гущина, за ней – Мария Пискунова. Среди мужчин победил Алексей Телеков, вторым стал Денис Полянин, третье место у Юрия Честных.

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