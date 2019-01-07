РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В Подольске управляющая компания МУП «СЕЗ» продолжает работы по уборке микрорайона Климовск от снега в Рождество, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (7 января - ред.) продолжаются работы по уборке территории от снега, а также по очистке кровель от наледи и снега в микрорайоне Климовск. Напоминаем, что не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что жителям следует обращать внимание и на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны.