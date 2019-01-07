РИАМО – 7 янв. Международная платежная система MasterCard решила поменять логотип, предполагается, что из него уберут название компании, останутся только пересекающиеся красный и желтый кружки, сообщает в понедельник газета «Ведомости».

Свое решение MasterCard объяснила тем, что более 80% людей узнают символ компании без упоминания названия.

«Переосмысление в эпоху цифровых технологий требует современной простоты», – сказал руководитель отдела маркетинга и коммуникаций платежной системы Раджа Раджаманнар.

Известно, что пересекающиеся красный и желтый круги являются отличительным знаком MasterCard уже более 50 лет.

MasterCard Inc. – оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Ежегодно платежная система MasterCard осуществляет около 22 миллиардов транзакций.

«Чистая прибыль компании по итогам девяти месяцев 2018 года увеличилась на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 4,96 миллиарда долларов, выручка выросла на 21,3%, до 11,14 миллиардов долларов», – заключается в статье.