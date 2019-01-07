РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 янв. Жители подмосковной Балашихи пожаловались на плохую уборку снега на дорогах в микрорайоне Кучино, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Сразу несколько жителей Балашихи написали на портал жалобы на плохую уборку дорог в микрорайоне Кучино. Они отметили, что в переулке Янтарном в Гидрогородке, а также на улице Народной после недавних сильных снегопадов ни разу не чистили снег на улицах и стало невозможно проезжать и проходить.

«Администрация Балашихи рассмотрела обращения по вопросу очистки от снега и наледи проезжей части автодорог по адресам: микрорайон Кучино, Янтарный переулок, а также улица Народная и сообщает, что все работы по очистке от снега и наледи указанных дорог выполнены», – сказал замглавы администрации округа Игорь Дьяков.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.