РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. В подмосковных Люберцах проверили работу общественного транспорта, на котором жители округа добираются до Москвы в связи с закрытием трех станций метро, сообщил начальник управления транспорта, организации дорожного движения и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета Сергей Плитов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Закрытие самых востребованных станций Таганско-Краснопресненской линии необходимо для расширения метрополитена. Работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Во время удлиненного технологического окна строители подключат оборудование строящихся станций Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метро.

«В связи с закрытием трех станций Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена: «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» была проведена проверка работы общественного транспорта. До метро «Котельники» жители городского округа Люберцы добираются на наземном транспорте, который работает в штатном режиме, по прежней схеме и расписанию выходного дня, затем на компенсационных маршрутах «КМ» до метро «Выхино», - написал Плитов.

Он добавил, что на компенсационных маршрутах «КМ» ГУП «Мосгортранс» работают машины очень большого класса с интервалом движения в две минуты. Режим работы автобусов - с 5:30 до 2:00.

В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу 9 января в 5:30.