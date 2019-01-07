РИАМО – 7 янв. В Москве проводится проверка по факту гибели двухлетнего мальчика, который, находясь в гостях у родственников, съел неизвестную таблетку, после чего скончался, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка по факту смерти двухлетнего мальчика.

«Установлено, что 4 января 2019 года мальчик, находясь в гостях у бабушки с дедушкой, взял из коробки и проглотил неизвестную таблетку, предположительно, от аритмии, после чего сразу же был доставлен в больницу. Несмотря на оказанную помощь, 6 января ребенок скончался», – сказала собеседник агентства.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключила Иванова.

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