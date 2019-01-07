РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в бане на Комсомольской улице, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Сегодня, 7 января, в 8:41 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: городской округ Подольск, улица Комсомольская, дом 6. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 10:34», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара за две единицы техники и шесть человек.