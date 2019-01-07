РИАМО - 7 янв. В Ленинском районе Московской области неизвестный похитили с парковки автомобиль Toyota Camry стоимостью 1,9 миллиона рублей, по словам владелицы иномарки, это произошло в течение 20 минут, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

«Шестого января <…> обратилась гражданка 1986 года рождения с заявлением о том, что 5 января в период времени с 18:00 до 18:20 в Ленинском районе, 24 километр МКАД с территории парковки ТЦ неизвестный похитил ее автомашину Toyota Camry 2018 года выпуска», – сказал собеседник агентства.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

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