РИАМО - 7 янв. В Рузском городском округе произошел пожар в одном из частных домов в деревне Городище, спасатели борются с возгоранием, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Седьмого января в 15:24 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Рузский городской округ, деревня Городище», – говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлечено три единицы техники и 11 человек.