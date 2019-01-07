РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В центре подмосковного Подольска блогеры инсценировали похищение человека на глазах у прохожих, за что были доставлены в отделение полиции, сообщается на странице блогера Андрея Московского в соцсети «ВКонтакте».
На видео, опубликованном на странице, блогеры дважды инсценировали похищение человека. Розыгрыш проводился днем на автобусных остановках на глазах у прохожих. Некоторые очевидцы записали номера автомобиля, в багажник которого подозрительные люди в масках положили человека. После инцидента блогеров задержали сотрудники полиции и они отправились в отделение УМВД по городскому округу.
Как отметил сам автор видео, розыгрыш был сделан для того, чтобы посмотреть, как поведут себя обычные люди в нестандартной ситуации.
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