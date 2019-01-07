РИАМО – 7 янв. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян не проводить все свое время в компании гаджетов, он сравнил зависимость от них с алкоголем и наркотиками, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По мнению патриарха Кирилла, гаджеты хороши с точки зрения удобства, однако они позволяют человеку уходить в виртуальную реальность, что приводит к «дегуманизации» личности.

«Наркотики, гаджеты – вот, с одной стороны, ведь дьявол очень мудро действует. Вот вам игрушка, которая дает вам безграничную свободу: нет расстояния, все вот на вашем экране, доступ к информации, обменивайтесь с людьми, устанавливайте личные отношения» – сказал патриарх в интервью телеканалу «Россия-1».

Патриарх Кирилл опасается, что в скором времени могут появиться технические средства, которые не только обеспечат доступ к этой информации, но и позволят использовать ее.

«Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире!» – дополнил он.

Кроме того, предстоятель РПЦ подчеркнул, что не является категорическим противником электронных устройств. Он считает, что не нужно попадать в рабство от того, что «находится в ваших руках».

«Вы должны оставаться внутренне свободными и не подпадать ни под какую зависимость – ни под алкогольную, ни под наркотическую, ни под зависимость от гаджетов», – заключил патриарх.