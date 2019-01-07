РИАМО - 7 янв. На юго-западе столицы умер двухлетний малыш после того, как случайно проглотил таблетки дедушки от сердечной аритмии, лекарство вызвало отек головного мозга, и ребенок скончался спустя два дня в больнице, сообщает в понедельник «Московский комсомолец».

Поход в гости к деду с бабушкой на новогодних каникулах в Москве закончился для семейной пары с двумя детьми трагедией 4 января. Двухлетний малыш по недосмотру взрослых съел таблетку от сердечной аритмии и через два дня скончался в столичной больнице», – говорится в сообщении.

По данным издания, ребенок выхватил таблетку из рук дедушки и проглотил. Взрослые пытались вытащить лекарство, однако им это не удалось. В итоге в семье решили, что ничего страшного не случится. Однако спустя 15 минут ребенка затрясло, у него началась рвота, он побледнел и потерял сознание. Его отвезли в больницу.

«Лекарство от аритмии вызвало у мальчика отек головного мозга. Врачи боролись за жизнь мальчика, но их усилия оказались напрасными. Он умер через два дня, не приходя в сознание. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение», – заключается в материале.