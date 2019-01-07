РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 янв. В Балашихе в ночь на понедельник свыше 15 тысяч жителей горокруга приняли участие в праздничных богослужениях, посвященных празднику Рождества Христова, службы в честь одного из главных церковных праздников прошли во всех храмах горокруга, сообщается в группе «Балашиха. Городской портал» в соцсети «ВКонтакте».

«Праздник Рождества Христова встречают богослужениями в храмах Балашихи. Торжественные службы с Божественной литургией проводили ночью и утром. Всего богослужения провели в 24 приходах. По приблизительным оценкам, их посетило более 15 тысяч человек», - говорится в сообщении.

У храма Александра Невского для прихожан выступал приходской коллектив с песнопениями о событиях праздника Рождества Христова. Также для них приготовили и угощения – горячий чай, пирожки и другие сладости.

В 17:00 в храмах Балашихи началась Великая Вечерня - вечерние Богослужения к празднику Рождества Христова.