РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Сотрудники ГИБДД за прошедшую неделю выявили 12 пьяных водителей на дорогах Подольска, один из них управлял автомобилем в наркотическом опьянении, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Подольску с начала Нового года (за прошедшую неделю - ред.) было выявлено 12 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Один из них находился в состоянии наркотического опьянения, остальные - в алкогольном», - говорится в сообщении.

Также один нарушитель сел за руль в состоянии опьянения повторно.

«Не так давно – в августе 2018 года – он уже попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД Подольска. Местный житель - мужчина 40 лет – за управление автомобилем в пьяном виде по решению суда был лишен водительских прав. По всей видимости, должных выводов нарушитель не сделал, и теперь он будет нести ответственности в соответствии с уголовным законодательством», - заключается в материале.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.