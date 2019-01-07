РИАМО – 7 янв. В Московском художественном театре имени Чехова прокомментировали ситуацию с дорожным инцидентом, участником которого стал актер Игорь Верник, после праздников службы театра планируют решить вопрос о проезде на территорию, сообщается на официальном сайте культурного учреждения.

Пятого января российского актера Игоря Верника оштрафовали на 500 рублей за езду по Камергерскому переулку в центре Москвы, который является пешеходной зоной.

«В последние дни широкий резонанс в СМИ получил инцидент с «нарушением» Игорем Верником правил дорожного движения в Камергерском переулке. МХТ имени А. П. Чехова считает необходимым объяснить, что И. Э. Верник не виноват в сложившейся ситуации. Московский Художественный театр располагается в Камергерском переулке с 1902 года. Долгие годы переулок этот был проезжим, и с 1923 по 1992 год носил название «Проезд Художественного театра». Въезд в театр осуществлялся и продолжает осуществляться через ворота, находящиеся в здании театра. В 1998 году решением города Москвы Камергерский переулок стал пешеходным. Проезд оставался только для театра», – отмечается в сообщении.

Несколько лет назад была ликвидирована парковка театра в Камергерском переулке и пешеходная зона была расширена до Тверской улицы.

«При этом логистика работы Художественного театра не была решена, хотя въезд в театр, расположенный в Камергерском переулке, является основным путем для автотранспорта учреждения и его работников и единственным в случае заезда фур с декорациями, а также для спецтранспорта. Недавно перед переулком со стороны Тверской улицы был поставлен знак «пешеходная зона», проезд под который является нарушением. МХТ имени А. П. Чехова пока не смог до конца урегулировать этот вопрос. Неудобство проезда по пешеходной зоне очевидно», – подчеркивается в материале.

В сложившейся ситуации виновны и театр, который не отстоял свои права в полном объеме, и власти города Москвы, не предусмотревшие логистику театра, и ГИБДД, установившая запрещающий знак, зная, что в данном месте Камергерского переулка имеется въезд в театр.

«В этих обстоятельствах обвинять Игоря Верника — неправильно и несправедливо. Он законопослушный гражданин, ставший заложником административных нестыковок и недоработок. МХТ после новогодних каникул более настойчиво займется решением вопроса о проезде на территорию театра во избежание повторения вышеописанной ситуации», – добавляется в пресс-релизе.

Уточняется, что актер услугами частных охранных предприятий и какой-либо другой охраной не пользуется.