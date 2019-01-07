РИАМО - 7 янв. Этой зимой в Химках запланировано более 150 развлекательных мероприятий на льду для жителей и гостей всех возрастов, всего в спортивно-массовых мероприятиях примут участие около 3 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«На территории микрорайонов округа доступны 26 бесплатных ледовых площадок и хоккейных коробок, в том числе первая в округе площадка с искусственным льдом на улице Панфилова. <…> Всего в спортивно-массовых мероприятиях в микрорайонах примут участие около 3 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Спортивно-массовые мероприятия «Спорт в каждый двор» проходят во всех микрорайонах муниципалитета. На льду для жителей и гостей городского округа организованы разнообразные конкурсы и спортивные эстафеты.

Также в городе для всех желающих работает самый большой каток, расположенный на территории торгового центра «МЕГА Химки».

Кроме того, в Химках запущен гид по новогодним развлечениям. Узнать подробную информацию по предстоящим мероприятиям можно по телефону: 8(495)196-20-19 или на сайте администрации.

В Подмосковье в этом году проходит туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений региона. Он включает в себя праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.

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