РИАМО - 7 янв. На YouTube появились первые кадры культового сериала «Игра престолов», их опубликовала телекомпания НВО, пишет в понедельник Газета.ru.

В тизере сериалов, которые выйдут на HBO в 2019 году, можно увидеть, как вместе собираются молодые герои «Игры престолов»: Санса Старк, Дейенерис Таргариен и Джон Сноу. Кроме этого, в тизере есть кадры из «Хранителей», «Настоящего детектива», «Большой маленькой лжи», «Чернобыля»», – говорится в сообщении.

Финальный восьмой сезон «Игры престолов» покажут в апреле 2019 года, на эту дату намечена премьера. «Игра престолов» – это американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р.Р. Мартина. Первая серия вышла в апреле 2011 года.

В Сети появились кадры нового фильма Тарантино>>