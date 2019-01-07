РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В подмосковном Подольске разыскивают квадроцикл Yamaha, который украли в Рузском городском округе в сентябре, сообщил «РИАМО в Подольске» владелец мототехники.

«В Рузском городском округе в ночь с 19 на 20 сентября неизвестные украли мой квадроцикл Yamaha Grizzly, 2010 года выпуска. На крыльях мототехники имеются трещины, затерто крыло сзади, а также расширительный бачок вынесен на радиатор. Фары квадроцикла желтого цвета. Появилась информация о том, что на нем ездят где-то в Подольске или в Домодедове», - сказал владелец.

Он добавил, что просит всех, кто видел подобный квадроцикл или знает того, кто мог его украсть, сообщить Славе Свечникову в соцсети «ВКонтакте». Нашедшему обещают вознаграждение.