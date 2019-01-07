РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. В ночь на Рождество в Центре охраны материнства и детства первым родился мальчик, сообщается в Instagram-аккаунте Центра.
«Спешим поделиться радостной новостью - первенцем в рождественскую ночь в Люберецком роддоме стал мальчик. Наверно, это будет особенный малыш», - говорится в сообщении.
Мальчик родился в 00:30 7 января. Его вес - 3450 граммов, рост - 52 сантиметра.
«Поздравляем вас с Рождеством! Желаем всех благ и крепкого здоровья», - отмечается в материале.
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