РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. В ночь на Рождество в Центре охраны материнства и детства первым родился мальчик, сообщается в Instagram-аккаунте Центра.

«Спешим поделиться радостной новостью - первенцем в рождественскую ночь в Люберецком роддоме стал мальчик. Наверно, это будет особенный малыш», - говорится в сообщении.

Мальчик родился в 00:30 7 января. Его вес - 3450 граммов, рост - 52 сантиметра.

«Поздравляем вас с Рождеством! Желаем всех благ и крепкого здоровья», - отмечается в материале.