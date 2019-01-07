РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В Подольске запустили интернет-акцию «Молодежь за чистое Подмосковье», в ходе которой все желающие могут сделать фотографии сортировки мусора и выложить в соцсетях, сообщается в группе «Молодежный парламент Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«С первого дня 2019 года от жителей Подольска стали поступать жалобы на уборку мусора и его завалы. Администрация быстро среагировала и привлекла к уборке управляющие компании. Часть мусора горожане могут отсортировать и оставлять в специальных синих контейнерах. Поэтому мы запустили интернет-акцию «Молодежь за чистое Подмосковье». Присоединиться могут все желающие», - говорится в сообщении.

Для участия в акции необходимо выложить фотографию с хештегом #МолодежьЗаЧистоеПодмосковье, на которой сортируется мусор, а также рассказать о запущенном проекте и пригласить друзей присоединиться. Акция продлится до 13 января. Выкладывать фотографии нужно в социальных сетях.

«С 1 января в 13 городах области был запущен проект по сортировке мусора в два контейнера. Контейнеры синего цвета предназначены для «сухого» мусора, серые - для «мокрого». К «сухому» мусору относят пластик, бумагу, металл, стекло и прочее, а «мокрый» мусор – это пищевые и растительные отходы. Мусор из синего контейнера будет вторично переработан, а мусор из серого - утилизирован на специализированных заводах», - заключается в материале.