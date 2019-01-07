РИАМО – 7 янв. В понедельник рядом с катком около станции МЦК «Лужники» пассажиров бесплатно угощают горячими напитками, сушками и пряниками, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

Акцию проводит московское метро совместно с программой лояльности карты «Тройка» − «Город».

«Бесплатная раздача чая, кофе, безалкогольного глинтвейна и медовухи, а также пряников и сушек продлится до конца дня. Чтобы получить напиток и угощение, нужно зарегистрироваться в программе лояльности карты «Тройка» − «Город». Сделать это можно на месте – в этом помогут артисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки», – отмечается в сообщении.

Если посетители уже пользуются программой лояльности, то им достаточно будет просто показать страницу своего личного кабинета в приложении «Город».

«Бесплатный каток и пункт проката коньков близ входа на станцию МЦК «Лужники» 30 декабря. Каток, сделанный из синтетического льда, работает каждый день с 10:00 до 24:00 до 15 января. На ледовой площадке размером 200 квадратных метров одновременно могут кататься около 30 человек», – уточняется в материале.

С момента старта программы лояльности карты «Тройка» – «Город» в июне 2018 года более 100 тысяч владельцев карт «Тройка» уже стали ее участниками.

«С помощью карты «Тройка» москвичи теперь могут пользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте. А при пополнении билета «Кошелек» на сумму от 250 рублей участники программы получают 3% от суммы пополнения. В числе партнеров программы сейчас более 6 тысяч торговых точек Москвы и Московской области», – напоминается в материале.

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