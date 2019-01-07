РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 янв. Первый областной фестиваль «Рождественская звезда» проводят в подмосковном Красногорске 7 января, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Колядование в период от Рождества до Крещения - многовековая российская традиция. Красногорск - центральный город Подмосковья, здесь есть прекрасная площадь. Поэтому мы проводим первый рождественский фестиваль здесь», - сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Она отметила, что православное Рождество открывает год. Фестиваль олицетворяет чудо, дарит ощущение волшебства.

«Фестиваль станет традицией в Подмосковье. На следующий год (в 2020 году - ред.) список участников увеличится, уже в этом году мы получили множество заявок от фольклорных коллективов», - добавила министр.

По ее словам, в дальнейшем планируется проведение фестиваля не только в Красногорске, но и в других городах региона.

«Мы признательны министерству культуры за то, что придумали этот фестиваль и Гедиминасу Таранда, который все это реализует. Спасибо нашим жителям, которые заинтересовались и пришли», - отметила глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина.

Она подчеркнула, что фестиваль пройдет до позднего вечера. На площади у Дворца культуры «Подмосковье» проводят мастер-классы, выступают артисты, ряженые водят хороводы и играют с детьми. Все желающие могут отведать чая из 300-литрового самовара на дровах.

Ярким событием фестиваля стал парад колядовщиков, окрутников, ряженых и барабанщиков.

«В параде приняли участие около 60 артистов из Москвы, Твери, Ярославля, а также около 50 участников творческих коллективов Красногорска. Инициатором выступил артист балета Гедиминас Таранда, которого вдохновил спектакль «Колядки», - сообщила начальник управления по культуре и делам молодежи Красногорска Галина Ковалева.

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