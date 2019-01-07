РИАМО - 7 янв. В столице в ночь с 6 на 7 января прошли праздничные рождественские литургии во всех православных храмах, транспорт в это время работал дольше обычного, всего за ночь МЦК, московское метро и автобусы перевезли 425 тысяч пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«По традиции в Рождество городской транспорт работал дольше обычного. Мосметро и МЦК – до 2:00, автобусы – до 3:00, ходили регулярные ночные маршруты. За ночь перевезли 425 тысяч пассажиров. Спасибо сотрудникам «Мосгортранса», которые работали в эти праздничные дни без выходных», – написал Собянин.

Дольше всего работал наземный городской транспорт – до 3:00 пассажирам были доступны 165 маршрутов. Круглосуточно работало 13 ночных маршрутов. Метрополитен и Московское центральное кольцо перевозили пассажиров до 2:00.

Помимо изменения графика движения городского транспорта, в столице в связи с проведением Рождества был перекрыт ряд улиц.

Во время рождественских литургий в столице не зафиксировали каких-либо нарушений.

День Рождества Христова является государственным праздником и выходным днем в России, Белоруссии, Казахстане, Сербии и других странах. В Рождественский сочельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя.