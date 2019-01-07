РИАМО – 7 янв. Среди погибших при крушении судна у берегов Турции нет российских граждан, сообщает в понедельник РИА Новости.

«Россиян среди 13 членов экипажа, затонувшего у берегов Турции судна, не было», – отмечается в сообщении со ссылкой на посольство РФ в Анкаре.

Ранее сообщалось, что у берегов Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту находились девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана.

Судно потерпело крушение в 80 километрах от Самсуна, оно разломилось пополам и затонуло.