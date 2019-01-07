РИАМО – 7 янв. В городском округе Химки в ночь с 6 на 7 января жители встретили один из главных церковных праздников — Рождество Христово, праздничные богослужения прошли во всех храмах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Участие в них приняли сотни жителей городского округа.

«Рождество – это семейный праздник. В этот день принято поздравлять своих родных и близких, нести в мир радость о родившемся Спасителе», – сказал священник, настоятель Никольского храма Димитрий Оселедец.

Прихожане храмов Химкинского благочиния встретили один из главных церковных праздников — Рождество Христово.

«Поздравляю всех православных с Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник наполнит вашу жизнь радостью, добром, любовью и благополучием», – заявил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Праздничные богослужения прошли во всех храмах городского округа.

«В Химках большое внимание уделяется духовной жизни округа: появляются новые храмы и часовни, реконструируются существующие церкви, создаются памятные места в честь православных святых», – уточняется в материале.

На территории городского округа действует 11 приходов, также есть храм на территории Академии гражданской защиты МЧС России.