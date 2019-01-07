РИАМО – 7 янв. В городском округе Химки в ночь с 6 на 7 января жители встретили один из главных церковных праздников — Рождество Христово, праздничные богослужения прошли во всех храмах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Участие в них приняли сотни жителей городского округа.
Прихожане храмов Химкинского благочиния встретили один из главных церковных праздников — Рождество Христово.
«Поздравляю всех православных с Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник наполнит вашу жизнь радостью, добром, любовью и благополучием», – заявил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Праздничные богослужения прошли во всех храмах городского округа.
«В Химках большое внимание уделяется духовной жизни округа: появляются новые храмы и часовни, реконструируются существующие церкви, создаются памятные места в честь православных святых», – уточняется в материале.
На территории городского округа действует 11 приходов, также есть храм на территории Академии гражданской защиты МЧС России.
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