РИАМО – 7 янв. У берегов Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту находились двое граждан России, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, на борту находились девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана.

«Судно потерпело крушение в 80 километрах от Самсуна, оно разломилось пополам и затонуло», – отмечается в сообщении.

ресс-атташе дипмиссии России Ирина Касимова заявила, что посольство выясняет, есть ли среди погибших россияне.

Ранее сообщалось, что в районе Дарданелл погиб российский капитан, заключается в материале.

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