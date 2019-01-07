РИАМО – 7 янв. В первую неделю года популярность стоек «Живое общение» на станциях в столичном метро выросла почти на 20%, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, с 1 по 6 января за консультациями обратились более 30 тысяч человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московского метрополитена.

«Популярность стоек «Живое общение» на станциях Московского метрополитена в новогодние праздники выросла почти на 20% по сравнению с первыми днями 2018 года. С 1 по 6 января за консультациями к сотрудникам стоек обратились более 30 тысяч пассажиров», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что больше всего обращений поступает на стойки, расположенные на станциях «Александровский сад», «Площадь Революции» и «Комсомольская» – от 3,1 тысяч до 4,5 тысяч на каждой из них за первые пять дней нового года.

К сотрудникам столичной подземки обращались и с весьма необычными вопросами. Например: некоторые пассажиры спрашивали, как добраться до Санкт-Петербурга или где можно купить старые лайтбоксы московского метро.

«Кроме того, пассажиры традиционно интересуются, как добраться до Красной площади и парка «Зарядье», а также спрашивают, какие фестивали можно посетить в праздники и где покататься на коньках», – дополнил сотрудник пресс-службы метро.

Стойки «Живое общение» находятся на 13 станциях метро: «Площадь Революции»; «Александровский сад»; «Пушкинская»; «Баррикадная»; «Павелецкая» Замоскворецкой линии; «Арбатская» Арбатско-Покровской линии; «Киевская» Арбатско-Покровской линии; «Комсомольская» Кольцевой линии; «Курская» Кольцевой линии; «Белорусская» Кольцевой линии; «Парк культуры» Кольцевой линии; «Китай-город» Калужско-Рижской линии; «Сретенский бульвар».

Также уточнить информацию, касающуюся работы метрополитена можно в Информационном центре метрополитена на станции метро «Тушинская».

Помимо этого, информационные стойки расположены на пяти станциях МЦК: «Кутузовская», «Площадь Гагарина», «Лужники», «Деловой Центр» и «Шелепиха».