РИАМО - 7 янв. В подмосковной Электростали в результате конфликта мужчина получил ножевое ранение, полиция задержала подозреваемого, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 5 января в дежурную часть Электростали поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением был доставлен мужчина 1974 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан мужчина 1993 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как отметил источник в правоохранительных органах, конфликт произошел между двумя вьетнамцами.