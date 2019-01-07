РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В Подольске многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями здоровья смогут бесплатно посетить Ледовый дворец «Витязь» 9 и 11 января, сообщается в группе «Ледовый дворец Витязь Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Ледовом дворце «Витязь» Подольска проходит социальная программа «Добрый час». На основании распоряжения губернатора Московской области Андрея Воробьева была введена данная услуга, которая позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья, пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям бесплатно посещать каток, спортивный зал и теннисный корт Ледового дворца. Для посещения «Доброго часа» надо иметь при себе документы, подтверждающие наличие льгот. Девятого января с 18:45 до 19:45 будет доступна большая арена, а 11 января с 9:30 до 10:30 – тренировочная арена», - говорится в сообщении.

Каждый посетитель должен самостоятельно определить для себя и своего ребенка возможность нахождения на спортивных площадках, исходя из физического самочувствия и состояния здоровья, а также нести ответственность за свою безопасность при нахождении на спортивных площадках. Подробности можно узнать по телефону: 8(496)765-40-23 или 8(496)765-40-18.

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