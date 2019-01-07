РИАМО - 7 янв. В текущем зимнем сезоне в Московской области для очистки дорог от снега заготовлено более 4,6 тысячи единиц спецтехники, а также 1 миллион тонн реагентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Более 4,6 тысячи единиц спецтехники и 1 миллион тонн реагентов подготовлено для зимнего содержания дорог Подмосковья в этом сезоне. В области автодороги есть трех уровней – федеральные, региональные, муниципальные», – отмечается в сообщении.

В праздничные дни дорожные службы работают в усиленном режиме. К примеру, в преддверии Рождества дороги Подмосковья очищали более 3 тысяч рабочих, из которых 2,6 тысячи задействованы в очистке от снега муниципальной сети автодорог и 430 – региональной. Кроме того, в этот период на дорогах работало 2,3 тысячи единиц спецтехники.

Снегопады в Московском регионе снизили интенсивность к 4 января, на праздничных выходных и в понедельник осадки были небольшими. При этом за первые три дня января в Москве и Подмосковье выпало порядка трети месячной нормы снега, а именно 16 миллиметров.