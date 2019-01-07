РИАМО – 7 янв. В аэропортах московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в понедельник днем задержали и отменили 39 рейсов, в подмосковном «Жуковском» один рейс отменен, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Домодедово» 13 рейсов задержали, еще девять отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали 11 рейсов, отмененных нет. Во «Внукове» задержали четыре рейса, два отменили.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани один рейс отменен, задержанных нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 13 градусов.