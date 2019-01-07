РИАМО – 7 янв. Жителям столицы рассказали о самых популярных способах гадания на Святки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Святки — особое время от Рождества до Крещения. Именно в этот период, как считалось в старину, можно увидеть вещие сны или получить самые точные предсказания будущего.

«Москвичи, как и жители окрестных сел и деревень, гадали о жизни и смерти, болезнях, богатстве и благополучии семьи, но самой трепетной и получившей наибольшее развитие темой гадания были, конечно, суженый и замужество для девушек», – сказала заведующая сектором исторического и культурного наследия Музея Москвы Мария Николаева.

Чтобы заглянуть в будущее, горожане пользовались несколькими способами.

«Один из них — карты. Девушки раскладывали пасьянсы сами или ходили к ворожеям, чьи ответы всегда были расплывчаты и двусмысленны», – дополняется в материале.

Вторым способом было гадание на кофейной гуще. Чашку переворачивали на блюдце и ждали, пока гуща присохнет к стенкам. Затем произносили заклинание и начинали выискивать на стенках образы.

Третий способ — гадание на зеркалах.

«Два больших зеркала ставили друг напротив друга, между ними помещали две свечи, и гадающая смотрела в зеркало. Девушка пыталась разглядеть лицо будущего избранника в зеркальном коридоре», – подчеркивается на сайте.

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