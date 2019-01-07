РИАМО – 7 янв. Расследование первого уголовного дела в отношении бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова подходит к концу, экс-чиновник не признал свою вину в мошенничестве и хищении бюджетных средств, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

«Следственный комитет России (СКР) фактически завершил расследование первого уголовного дела бывшего министра финансов и первого вице-премьера Московской области Алексея Кузнецова, экстрадированного из Франции. Экс-чиновник инкриминируемые ему преступления не признал и теперь вместе с защитой будет знакомиться с материалами расследования», – говорится в сообщении.

Следователь по особо важным делам СКР предъявил выданному 3 января этого года Алексею Кузнецову – бывшему министру и вице-премьеру в правительстве губернатора Московской области Бориса Громова – обвинение в совершении нескольких эпизодов мошенничества, растрате и отмывании (легализации) похищенного.

По данным издания, это далеко не все эпизоды преступной деятельности, которые заочно инкриминировались Кузнецову.

«Дело в том, что в силу различных причин процессы по его выдаче из Франции велись с июля 2013 года, когда экс-министр был задержан по запросу, поступившему из России. Тогда была выявлена лишь часть преступных действий господина Кузнецова, за совершение которых его и потребовали экстрадировать», – отмечается в материале.

Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвиняют в хищении бюджетных средств с ущербом на 14 миллиардов рублей. Ранее он был экстрадирован в Россию из Франции. Эта операция стала уникальным результатом работы российских и французских правоохранителей.

По данным следствия, с ноября 2005-го по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством Кузнецова обманом купила у ряда предприятий ЖКХ право требования задолженностей у муниципальных образований Подмосковья на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей. Деньги были легализованы и присвоены. Члены преступной группы также похитили имущество, принадлежащее компании «Мособлтрансинвест», на сумму 7,2 миллиарда рублей. Общий ущерб от преступной деятельности экс-министра и его соучастников оценивается в 14 миллиардов рублей.

Кузнецов занимал пост министра финансов Подмосковья с 2000-го по 2008 год. После возбуждения в отношении него уголовного дела в 2008 году он покинул Россию. Бывшего министра задержали в июле 2013 года в одном из отелей Парижа после анонимного звонка, поступившего во французскую полицию.