РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 янв. Жительница подмосковной Балашихи пожаловалась на плохую уборку снега на дорогах деревни Дятловка, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Балашихи написала на портал жалобу на плохую чистку дорог после снегопада. Она отметила, что по адресу: деревня Дятловка, рядом с домами №№50, 58, 100 не производится своевременная очистка дорог от снега, хотя дороги муниципальные и не относятся к частному сектору или СНТ. Трактора проезжали мимо несколько раз и не выполняли свою работу.

«Администрация Балашихи рассмотрела обращения по вопросу очистки от снега и наледи проезжей части автомобильных дорог по адресу: деревня Дятловка, 50, 58, 100, сельские дороги южного направления и сообщает, что все работы по очистке от снега и наледи указанных дорог выполнены», – сказал замглавы администрации округа Игорь Дьяков.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.