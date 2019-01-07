РИАМО - 7 янв. После массового отравления девятерых человек в одном из санаториев городского округа Истра в больнице остается один человек, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Ранее девять человек, в том числе семь подростков от 12 до 18 лет, пострадали в результате отравления в Истре, из них шестерых детей и двоих взрослых госпитализировали. По предварительным данным, пострадавшие могли отравиться в результате употребления пищи в одном из санаториев округа.

«В больнице остается один человек, состояние удовлетворительное», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что остальные отравившиеся уже выписаны из медучреждения.