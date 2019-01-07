РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. Спортсмен Артем Барков из подмосковных Люберец занял первое место в туре Кубка Московской области по лыжным гонкам, сообщается в Instagram-аккаунте Люберецкой спортшколы олимпийского резерва.

«Шестого января на стадионе «Зоркий» состоялся I тур Кубка Московской области по лыжным гонкам на призы четырехкратного чемпиона Олимпийских игр Николая Зимятова. Спортсмен Люберецкой спортивной школы олимпийского резерва Артем Барков занял первое место», - говорится в сообщении.

В соревнованиях приняли участие свыше 950 спортсменов.

«Поздравляем спортсменов и тренеров. Желаем дальнейших спортивных достижений», - заключается в сообщении.