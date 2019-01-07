РИАМО - 7 янв. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов считает идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей заслуживающей реализации, однако подобные законодательные инициативы правительство сейчас не поддерживает и рекомендует отклонять, сообщает в понедельник РИА Новости.

«Идея расширения потребительской корзины до уровня МРОТ, доведенного до уровня в 25 тысяч рублей, заслуживает реализации, однако на данный момент подобные законодательные инициативы правительство не поддерживает и рекомендует отклонять», – сказал Нилов.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что в Трудовой кодекс нужно внести поправки, определяющие перечень надбавок, которые входят в минимальный размер оплаты труда. Он считает, что МРОТ необходимо увеличить до 25 тысяч рублей. По его словам, текущие размеры МРОТ не соответствуют реальным потребностям россиян.

Шмаков также напомнил, что расходы на продукты питания при этом должны составлять не более трети всех расходов, а объем их потребления должен быть пересмотрен. В настоящий момент потребительская корзина устанавливает расчетные траты на питание в районе 50%.

По словам Нилова, на данный момент в комитете по труду и соцполитике на рассмотрении находится несколько законопроектов об изменениях в этой сфере, в том числе о структуре расчета потребительской корзины.

«Но все эти законопроекты не поддерживаются. <…> Что касается позиции правительства, то она сформулирована следующим образом: в Минтруде сформирована рабочая группа, которая пытается найти ответ на вопрос об увеличении стоимости или изменении структуры потребительской корзины», – уточнил Нилов.

Ранее депутаты фракции ЛДПР вносили поправку в законопроект о ежегодном увеличении МРОТ. Было предложено увеличить его до 20 тысяч. Однако во втором чтении законопроекта поправку отклонили.