РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД раздали пешеходам округа светоотражающие элементы, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск на днях провели акцию «Заметный пешеход», в ходе которой вблизи нерегулируемых пешеходных переходов инспекторы раздавали детям и взрослым светоотражающие элементы – фликеры. С помощью таких приспособлений пешеход становится заметным в темное время суток или в условиях недостаточной видимости для остальных участников дорожного движения», - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД со всеми пешеходами провели разъяснительную беседу и вручили им памятки по правильному использованию светоотражающих элементов.