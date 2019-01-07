РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Управляющим компаниям микрорайона Кузнечики в Подольске сделали замечания по уборке внутридворовых проездов и парковочных карманов, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В новогодние и рождественские праздники осуществлялся контроль сотрудниками отдела администрации округа в микрорайоне Кузнечики за уборкой территории от снега и наледи. К примеру, 4 января к уборке снега на нашей территории было привлечено 10 тракторов, два снегоуборочных мотоблока, два самосвала, а также 80 сотрудников управляющих организаций. Всем управляющим компаниям микрорайона были сделаны замечания по уборке внутридворовых проездов и парковочных карманов», - говорится в сообщении.

Работы на территориях многоквартирных домов осуществляют ООО «УК Август ЖКХ», ООО «Акцент», ООО «Антей+», «МУЖРП-12», МУП «ДЕЗ», ООО «УК Наш Дом», ООО «СпецКоммунПроект», ООО «УправДом», ООО «Центр ЖКУ». В период праздничных дней МУП «ДЕЗ», ООО «Август ЖКХ» и «МУЖРП-12» организовывали вывоз снега.

Также «Подольский комбинат благоустройства» осуществлял в микрорайоне уборку тротуаров вдоль улицы Академика Доллежаля и пешеходных зон на основных улицах. К уборке дорог, расположенных на участках, находящихся в муниципальной собственности, привлекались ООО «Подольское ДРСУ», МБУ «ПКБ» и ООО «Дорожные работы».