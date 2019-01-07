РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковных Люберец во время новогодних праздников выявили шестерых нетрезвых водителей, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД «Люберецкое».

«В период новогодних праздников автоинспекторами было выявлено шесть фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии, еще в пяти случаях водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - говорится в сообщении.

При этом с 1 по 7 января текущего года на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД автоинспекторы провели семь профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель». Инспекторы массово проверяли автомобили.

«Сотрудниками в данный период проведения массовых проверок нарушителей не выявлено», - говорится в сообщении.

Рейды на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД пройдут 8, 11, 18 и 25 января.