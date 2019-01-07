РИАМО – 7 янв. Во время проведения чемпионата мира по футболу столицу посетили порядка 4,5 миллиона человек, туристы из Китая были самой активной группой – 223 тысячи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Во время чемпионата мира Москву посетили около 4,5 миллиона туристов. Больше всего из Китая (223 тысячи), США (167 тысяч), Германии (84 тысячи), Нидерландов (62 тысячи) и Франции (45 тысяч)», – отмечается в сообщении.

Круглосуточно для иностранных гостей работал туристический кол-центр, сотрудники которого говорили на шести языках: русском, английском, испанском, китайском, немецком и французском.

«За время турнира там приняли более 5 тысяч запросов», – добавляется в материале.

Впервые за много лет загрузка гостиниц превысила 90%.

«При этом никакие экстренные меры не потребовались: туристическая инфраструктура Москвы была готова к проведению мероприятий подобного уровня», – подчеркивается на сайте.

После чемпионата многие туристы решили погостить в столице подольше.

«Чаще всех такое решение принимали австралийцы (они проживали в городе в среднем 15,8 дня), аргентинцы (13,2 дня), мексиканцы (13,2 дня), испанцы (10,6 дня) и египтяне (10,3 дня)», – добавляется в сообщении.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля приняли 12 стадионов в 11 городах страны.