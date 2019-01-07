РИАМО - 7 янв. За первую неделю наступившего года санитарные вертолеты Москвы совершили 15 вылетов, экипажи Московского авиационного центра все праздничные дни несут службу в усиленном режиме, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«За первую неделю нового года экипажи санитарных вертолетов авиацентра совершили 15 вылетов, троим пострадавшим оказали медицинскую помощь и доставили их в больницы столицы», – говорится в сообщении.

Санитарные вертолеты отвечают самым современным требованиям и оснащены новейшим медицинским оборудованием. Все поверхности вертолета диэлектрические, поэтому можно выполнять даже кардиоразряды в полете, не нарушая технику безопасности.

С июня 2018 года экипажи пяти санитарных вертолетов перешли на круглосуточный режим работы, для этого потребовалась дополнительная подготовка пилотов к ночным полетам и к концу года более 50% летного состава были уже обучены.

«Московский авиацентр укомплектован десятью вертолетами, которые в случае необходимости способны за 10–15 минут прибыть к месту происшествия, доставить медперсонал, транспортировать пострадавших или принять участие в тушении крупных пожаров», – уточняется в сообщении.

В оперативном управлении МАЦ находится 28 вертолетных площадок, шесть из которых расположены на территориях лечебных учреждений Москвы, одна – на МКАД и 21 площадка находится в Троицком и Новомосковском административных округах.

Созданная в столице инфраструктура позволяет экипажам Московского авиационного центра прийти на помощь людям в кратчайшие сроки.