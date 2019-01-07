РИАМО - 7 янв. В городском округе Домодедово произошел пожар в одной из квартир на Каширском шоссе, огнеборцы ликвидировали возгорание, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 12:06 в понедельник, горела квартира по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, Каширское шоссе, дом 107а.

«12:53 – ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: 4 единицы техники, 15 человек», – говорится в сообщении.