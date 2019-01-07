РИАМО - 7 янв. В центре столицы на Театральном проезде к сотрудникам ДПС обратилась женщина, которая нашла напуганного потерявшегося мальчика, ребенок был без верхней одежды и сильно замерз, позже удалось найти отца ребенка, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники ГИБДД успокоили ребенка и обогрели. Мальчик рассказал, что его зовут Ваня, ему семь лет, а также объяснил, где именно потерял родителей.

«Подполковник полиции Денис Сильченко лично принял оперативные меры к поиску родителей мальчика и, через непродолжительное время, обнаружив отца ребенка, передал ему сына. Отец ребенка поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за чуткое отношение к сыну и оказание помощи», – говорится в сообщении.

Позже Сильченко встретился с Иваном и вручил ему рождественский подарок – радиоуправляемый автомобиль и поздравил его семью с Рождеством.

Росгвардия вернула матери потерявшегося ребенка в Москве>>