РИАМО – 7 янв. Порядка 1 миллиона человек приняли участие в рождественских богослужениях в московских храмах, сообщил РИАМО в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Владимир Черников.

«В московские храмы пришло порядка 1 миллиона человек на рождественские службы, которые проходили 6 и 7 января», – сказал Черников.

Он добавил, что всего в Москве находятся 500 действующих храмов и церквей.

В ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах Московского региона прошли праздничные рождественские литургии. В Москве каких-либо нарушений во время проведения праздничных мероприятий в рождественскую ночь зафиксировано не было.

День Рождества Христова является государственным праздником и выходным днем в России, Белоруссии, Казахстане, Сербии и других странах. В Рождественский сочельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя.