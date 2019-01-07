РИАМО – 7 янв. Для жителей и гостей столицы в Музеях Московского Кремля в этом году проведут три масштабные выставки, на одной из них в ноябре покажут уникальные экспонаты из собрания российского императора Петра I, сообщается на сайте музея.

«В конце года (28 ноября — 8 марта 2020 года) Музеи Кремля представят международный выставочный проект «Очарованный странник. Петр I – исследователь, художник, коллекционер», который продемонстрирует значимость и революционный характер преобразований Петра в деле покровительства искусствам и наукам», – говорится в сообщении.

Уникальные экспонаты из своих коллекций предоставят музеи Германии (Музей «Зеленые своды», Дрезден), Нидерландов (Музей истории Амстердама) и Великобритании (Национальный морской музей).

Также активное участие в проекте примут российские музеи, архивы и библиотеки: Государственный Эрмитаж, Военно-морской музей (Санкт-Петербург), Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (Санкт-Петербург), Государственная Третьяковская Галерея и другие.

На выставке будет представлено около 200 экспонатов.

Новый выставочный сезон откроется в Музеях Московского Кремля в марте 2019 года. Начнется сезон с экспозиции из собрания пекинского Музея дворца (Гугун) «Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке». Выставка посвящена времени правления императора Цяньлуна (1736–1796), основным вехам его жизни.

На выставке будет представлено около 100 экспонатов, среди которых – символы власти, парадные одеяния императоров и императриц, портреты, произведения живописи и каллиграфии, документы, мемориальные предметы, парадная утварь.

«Выставка станет частью обменного культурного проекта между Россией и Китаем, в рамках которого в августе 2019 года Музеи Московского Кремля привезут в пекинский Музей дворца Гугун экспозицию из своего собрания «Церемониалы российского императорского двора», – дополняется в материале.

Кроме того, с 10 июля по 13 октября Музеи Московского Кремля представят работы своих реставраторов за последние пять лет.

«На выставке «Хранители времени: реставрация в Музеях Московского Кремля» посетители увидят уникальные предметы – государственные регалии, личные вещи монархов, парадное оружие, древние иконы, великолепные изделия работы русских и западноевропейских ювелиров. В реставрации этих предметов принимали участие мастера разных направлений: специалисты по металлу, тканям, бумаге, темперной и масляной живописи», – говорится в сообщении.

Выставка раскроет разные аспекты сложной профессии реставраторов и станет ярким событием в жизни музея.

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